Безбородова и Левникова 2-й тур подряд не назначают на матчи РПЛ. Они работали на игре «Краснодар» – «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Кирилл Левников Футбол

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 14-го тура РПЛ.

Отметим, что Владислав Безбородов и Кирилл Левников второй тур подряд не получают назначений на игры российского чемпионата.

Напомним, что Безбородов был главным арбитром матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Левников работал на ВАР.

После игры ЭСК РФС признал ошибочными два решения судейской бригады. Арбитры не должны были засчитывать мяч в ворота «Краснодара». Кроме того, Безбородов своим свистком ошибочно прервал атаку «быков», которая завершилась голом в ворота красно-белых.

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