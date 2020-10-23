Безбородова и Левникова 2-й тур подряд не назначают на матчи РПЛ. Они работали на игре «Краснодар» – «Спартак»

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 14-го тура .

Отметим, что и второй тур подряд не получают назначений на игры российского чемпионата.

Напомним, что Безбородов был главным арбитром матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:3). Левников работал на ВАР.

После игры ЭСК РФС признал ошибочными два решения судейской бригады. Арбитры не должны были засчитывать мяч в ворота «Краснодара». Кроме того, Безбородов своим свистком ошибочно прервал атаку «быков», которая завершилась голом в ворота красно-белых.

«Краснодар» яростно наехал на «Спартак» и судей: «Вам победу на блюдечке принесли Безбородов и Левников»