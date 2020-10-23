Москалев будет судить матч «Зенит» – «Краснодар», Матюнин назначен на игру ЦСКА – «Ростов»

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Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 14-го тура РПЛ.

Все игры пройдут с использованием системы ВАР.

«Сочи» – «Уфа»: судья – Николай Волошин; ассистенты – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

«Урал» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Роман Усачев, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.

«Арсенал» – «Ротор»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Игорь Синер.

«Тамбов» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Гончар.

«Химки» – «Рубин»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Артем Любимов; AВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Владимир Овчинников.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Андрей Болотенков; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Адлан Хатуев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Колобаев.

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