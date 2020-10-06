Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука встретится с «Наполи», «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» в гостях у «Кротоне»

4-й тур Серии А начнется матчем «Наполи» и «Аталанты».

В субботу сыграет с , на выезде встретится с «Кротоне».

В воскресенье примет «Беневенто».

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А