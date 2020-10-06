Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука встретится с «Наполи», «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» в гостях у «Кротоне»

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4-й тур Серии А начнется матчем «Наполи» и «Аталанты».

В субботу «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» на выезде встретится с «Кротоне».

В воскресенье «Рома» примет «Беневенто».

Чемпионат Италии

4-й тур

Наполи – Аталанта
Дата проведения
17 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
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Сампдория – Лацио
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Милан
Дата проведения
17 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кротоне – Ювентус
Дата проведения
17 октября, 21.45, «Эцио Шида»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Болонья – Сассуоло
Дата проведения
18 октября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Кальяри
Дата проведения
18 октября, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Специя – Фиорентина
Дата проведения
18 октября, 16.00, «Дино Мануцци»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Парма
Дата проведения
18 октября, 19.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Рома – Беневенто
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Дженоа
Дата проведения
19 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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