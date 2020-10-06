Чемпионат Италии. «Аталанта» Миранчука встретится с «Наполи», «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» в гостях у «Кротоне»

4-й тур Серии А начнется матчем «Наполи» и «Аталанты».
В субботу «Интер» сыграет с «Миланом», «Ювентус» на выезде встретится с «Кротоне».
В воскресенье «Рома» примет «Беневенто».
4-й тур
- Дата проведения
- 17 октября, 16.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 17 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 17 октября, 21.45, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 18 октября, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 18 октября, 16.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 18 октября, 16.00, «Дино Мануцци»
- Дата проведения
- 18 октября, 19.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.