Айртон: «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы»

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Защитник «Спартака» Айртон высказался о первом месте красно-белых в таблице РПЛ после 12 туров.

– В чем причины лидерства?

— Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это еще только промежуточное первое место, впереди много труда.

— «Спартак» не играет в еврокубках. Упрощенный график сказывается положительно?

— Меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим. Но, считаю, мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди еще много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы, – сказал бразилец.

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