КДК рассмотрит отмену красной карточки Еременко в игре с «Химками»

КДК РФС на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос об отмене красной карточки хавбека «Ростова» в матче с «Химками» (0:2).

«Мы будем рассматривать этот эпизод, он сегодня в повестке дня. Получили письмо от по отмене красной карточки», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.

На 70-й минуте Еременко был удален за удар хавбека подмосковной команды Илью Кухарчука шипами в область паха. Экспертно-судейская комиссия РФС признала решение судьи об удалении ошибочным.