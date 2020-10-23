КДК рассмотрит отмену красной карточки Еременко в игре с «Химками»

Теги Ростов Химки Роман Еременко премьер-лига Россия судьи КДК РФС Василий Казарцев Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Футбол

КДК РФС на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос об отмене красной карточки хавбека «Ростова» Романа Еременко в матче РПЛ с «Химками» (0:2).

«Мы будем рассматривать этот эпизод, он сегодня в повестке дня. Получили письмо от «Ростова» по отмене красной карточки», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.

На 70-й минуте Еременко был удален за удар хавбека подмосковной команды Илью Кухарчука шипами в область паха. Экспертно-судейская комиссия РФС признала решение судьи Василия Казарцева об удалении ошибочным.

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