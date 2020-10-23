На матч «Спартак» – «Ростов» назначен Мешков, игру «Зенита» и «Химок» обслужит Матюнин

РФС объявил о назначении судей на матчи 13-го тура РПЛ.
Все игры пройдут с использованием системы ВАР.
«Рубин» – «Арсенал»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Ростов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Николай Богач, Александр Кудрявцев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Андрей Бутенко.
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судья – Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Сергей Лапочкин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Тарас Безубяк.
«Уфа» – «Урал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Николай Еремин, Илья Елеференко; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гвардис.
«Ротор» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Владимир Миневич, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Николай Волошин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Тамбов» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судьи – Евгений Буланов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.