Дзюба не забил в 3 матчах ЛЧ подряд. «Зенит» проиграл во всех случаях

Нападающий не совершил результативных действий в игре с дортмундской «Боруссией» (0:2) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Безголевая серия форварда в главном еврокубковом турнире достигла трех матчей, причем в каждом случае соперники российского клуба добивались победы.

Дзюба не забивал и не делал результативных передач в прошлогодней игре с «Бенфикой» (0:3), а также во встречах с «Брюгге» (1:2) и «Боруссией» (0:2) в этом сезоне. В матче с дортмундской командой нападающий провел на поле только первый тайм, после чего был заменен.

Последнее результативное действие Дзюбы в случилось 27 ноября 2019 года, когда форвард забил гол во встрече с «Лионом» (2:0).

Статистику капитана «Зенита» и сборной России можно посмотреть здесь.