План Шмурнова для «Спартака»: переигровка матча с «Сочи», проверка судей, назначение иностранных арбитров

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи Василий Казарцев Александр Шмурнов Сочи Футбол

Комментатор Александр Шмурнов заявил, что матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2) должен быть переигран, а также предложил проверить судей и назначить на игры красно-белых иностранных арбитров. 

«Не считаю себя вправе советовать «Спартаку». Однако на месте руководства клуба поступил бы так: инициировал переговоры с РФС и РПЛ. 

Объявил бы на них, что «Спартак» выполнит угрозу [о снятии с чемпионата], если не будут выполнены три требования: переигровка, проверка, назначение.

1) Переигровка матча с «Сочи» в ближайшую дату еврокубков.

2) Проверка всех судей, которые приняли явные решения против «Спартака», и выяснение причин.

3) Назначение на ближайшие матчи «Спартака» иностранных арбитров из государств, с которыми у России открыты границы», – написал Шмурнов в твиттере.

Владелец «Спартака» Леонид Федун после игры с «Сочи» заявил, что его клуб снимется с чемпионата из-за судейских ошибок. В прошедшей игре арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти.

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«Спартаку» не надо сниматься. Это шанс Федуна решить проблемы с судейством

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