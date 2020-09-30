Юрий Семин: «В 7-8-м классе выпил вина. Отец отстегал ремнем, были большие синяки»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия алкоголь и спорт Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о раннем опыте употребления алкоголя.

– Какое у вас самое яркое воспоминание из детства, помимо меда, футбольного поля?

– Знаешь, какое... Мне кажется, в седьмом или восьмом классе какое-то было мероприятие в школе или день рождения у кого-то.

И кто-то принес вина. И выпили все ребята. И как-то так стало не очень хорошо (улыбается). Или некачественное...

– Хотя должно было быть наоборот.

– Да, должно было быть наоборот. И отец увидел. Самое памятное: отец взял ремень и очень сильно меня отстегал. И я запомнил это на всю жизнь, по сей день.

– И с тех пор вы вино любите?

– Только качественное (смеется). Но у меня были очень большие синяки, и меня, мне кажется, не пускали целый месяц на тренировки, – рассказал Семин в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского.

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