Юрий Семин: «В 7-8-м классе выпил вина. Отец отстегал ремнем, были большие синяки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о раннем опыте употребления алкоголя.
– Какое у вас самое яркое воспоминание из детства, помимо меда, футбольного поля?
– Знаешь, какое... Мне кажется, в седьмом или восьмом классе какое-то было мероприятие в школе или день рождения у кого-то.
И кто-то принес вина. И выпили все ребята. И как-то так стало не очень хорошо (улыбается). Или некачественное...
– Хотя должно было быть наоборот.
– Да, должно было быть наоборот. И отец увидел. Самое памятное: отец взял ремень и очень сильно меня отстегал. И я запомнил это на всю жизнь, по сей день.
– И с тех пор вы вино любите?
– Только качественное (смеется). Но у меня были очень большие синяки, и меня, мне кажется, не пускали целый месяц на тренировки, – рассказал Семин в подкасте Дмитрия Сычева и Дениса Казанского.
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