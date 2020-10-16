Тренер «Арсенала» Подпалый об игре с ЦСКА: «Судья придумал пенальти. Игрок нарисовал падение»

Главный тренер тульского прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ (1:5), сообщает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

«Судья придумал 11-метровый, посмотрели. Игрок (Бахтиер Зайнутдинов – прим. Sports.ru) нарисовал падение. Нам было не вполне приятно получать гол в раздевалку.

Провалили второй тайм. Провал полнейший, столько пропустить. Хотя и первый провели не очень хорошо. В раздевалке поговорили, почему.

В первом тайме будто испугались, потеряли мяч и контроль. Было большое преимущество ЦСКА, у них были подходы, но по большому счету явных моментов не создавали.

Провалили центр. Все мячи залетали в основном оттуда. Не дорабатывали. Пытались усилить, заменив Панченко, стали играть в трех опорных. Думали, с ними будет лучше в отборах и контратаках. Жаль, не получилось.

И Кингс Кангва недоработал. Надо увереннее, наглее играть в таких ситуациях. Плотнее, ближе. Не давать футболистам ЦСКА так быстро принимать решения.

Моменты ЦСКА? Больше мы позволяли их создавать. Соперники принимали мячи без борьбы», – сказал Подпалый.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с .

Следить за ходом игры можно было по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.