Полузащитник ЦСКА Никола Влашич результативно провел матч 12-го тура против тульского (5:1).

Хорват сделал в этой игре дубль, а также отдал голевую передачу на полузащитника Арнора Сигурдссона. Первый мяч, забитый Влашичем, стал победным.

В этом сезоне хавбек провел за московский клуб 10 матчей в РПЛ, в которых забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Влашич делит 2-е место в списке лучших бомбардиров российского чемпионата с Эсекиэлем Понсе и Йорданом Ларссоном (оба – «Спартак»), Сердаром Азмуном и Артемом Дзюбой (оба – «Зенит»). Лидирует Кристиан Нобоа («Сочи»), забивший семь голов.