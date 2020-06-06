Сергей Иванов: «ВЭБ ни копейки живых денег ЦСКА не дал и не даст. ВЭБ не для того создан»

Специальный представитель президента РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Иванов, болеющий за ЦСКА, поделился мнением о поддержке московского клуба госкорпорацией ВЭБ.РФ.
– При Максиме Орешкине и ВЭБ возможностей у ЦСКА стало больше?
– ЦСКА создает новую команду. Прекрасно помню начало карьер Березуцких в армейском клубе, как их только не обзывали. Точно так же, как нынешних центральных защитников. Но Березуцкие тогда и в последние десять лет своей карьеры – это совершенно разные вещи. То есть, игроки могут расти.
Надеюсь, что защитники ЦСКА, особенно центральная зона, повысят мастерство. Иначе смотреть на это...
Вы знаете, я люблю баскетбол, там судьба матчей решается на последней секунде – не минуте даже. Но здесь в первом тайме [матча со «Спартаком» – 3:1] я хватался за сердце.
– Приход Орешкина в совет директоров клуба и ВЭБ некоторым образом изменил полномочия Евгения Гинера и Романа Бабаева в ЦСКА?
– Я точно знаю, что это не так. Хорошо знаком с Гинером, Бабаевым и Орешкиным, естественно.
Очень много говорят, что когда ВЭБ пришел, он стал спонсором ЦСКА – это неправда, это ложь.
ВЭБ ни копейки живых денег не дал и не даст. ВЭБ не для того создан. Он выкупил стадион – это его собственность, часть акций приобрел, – сказал Иванов.
Напомним, весной госкорпорация ВЭБ.РФ за 18 млрд рублей выкупила 77,64% акций ЦСКА.
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