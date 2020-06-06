Нобель Арустамян: «Отказываясь от Вагнера, Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете?»

Инсайдер Нобель Арустамян отреагировал на срыв перехода форварда в ЦСКА.

«Я получил столько сообщений о Вагнере Лаве и откликов на свои посты (многие из них были ооочень смешные, спасибо, я оценил😄!), что ощутил себя чуть ли не ответственным за его переход. Воспринимаю это с юмором – все же ответственность за трансфер не на мне, я просто писал о том, что знал, и был уверен в этой информации.

Вагнер был де-факто в ЦСКА – на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке. Несколько надежных источников со стопроцентной уверенностью говорили: трансфер Вагнера готов, завтра объявят. На мой взгляд, Вагнер правда усилил бы нападение ЦСКА – в условиях, когда не купишь форварда за десятки миллионов, это неплохой вариант.

И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днем, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (в противовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.

Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.

Хочется лично спросить у Евгения Ленноровича о причинах – надеюсь, когда-то их узнаем. Пока что доводы понять сложно – и не только мне. Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Но как мы знаем, не получилось: Вагнер в .

Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперед», – написал журналист.