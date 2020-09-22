Сергей Семак: «К системе ВАР очень много вопросов. Нужно объяснять решения, а у нас все замалчивают»

Главный тренер рассказал о своем отношении к системе ВАР.

– В начале сезона, да и сейчас тоже, постоянно идут разговоры о судействе. Как считаете – этот вопрос преувеличен или действительно у нас большие проблемы с судейством?

– К системе ВАР очень много вопросов. Конечно, бывают моменты, когда все слишком раздуто, но бывает, что необходимо объяснить, почему принимаются те или иные решение. А у нас все замалчивается.

Одно могу сказать точно: не стоит опускаться до оскорблений, как это было в адрес Казарцева после матча «Спартака» с «Сочи». Считаю, такие вещи неприемлемы.

– Правильно понимаю, что отношение к ВАР у вас, скорее, отрицательное?

– Я бы так не сказал. Просто хочется понимать почему арбитры принимают те или иные решения. Возьмите матч «Краснодара» с «Рубином». Нужно объяснять все, причем как тренерам и футболистам, так и болельщикам, – сказал Семак.