Евсеев о матче с «Зенитом»: «ВАР решил, что падение Азмуна в метре от штрафной – это пенальти»

Бывший главный тренер «Уфы» высказался о разгромном поражении от «Зенита» (0:6) в 9-м туре .

– После 0:6 от у команды была встреча с главой Башкортостана Радием Хабировым. А потом и вы лично повели команду в ресторан.

– Все это надо было делать раньше. Но были свои проблемы – в частности, ковид у главы республики.

Плюс к тому, раньше у «Уфы» был Газизов, и он мог вовремя организовать посиделки – в том же ресторане перед сезоном.

Что касается обеда в ресторане – это была реакция на 0:6 от «Зенита».

– После двух этих мероприятий что-то поменялось в атмосфере в «Уфе»?

– По игре с «Ротором» я увидел, что поменялось. Все это опять же субъективно – кому-то она не понравилась, а другие считают, что она была достойной.

Не стоит забывать еще об одном факторе. Специалисты под названием ВАР, которые сидят возле телевизора, как хотят, так и трактуют эпизоды. В нашем матче с «Зенитом» при счете 1:0 решили, что пенальти, когда игрок упал в метре от штрафной.

А с «Ротором» волгоградский футболист играет в подкате в штрафной, рука вверху, мяч в нее попадает – 11-метровый не ставят. Как судьям надо, так они и будут решать. В любой ситуации! Есть ВАР или нет – не важно. И никто меня в этом не переубедит.

А игру я считаю достойной хотя бы потому, что по нашим воротам нанесли ноль ударов. Ноль! Это примерно то, что было в прошлом сезоне.

После Питера Беленов говорил: «Ребята, не надо на этой неделе на тренировках бить по воротам – мне уже в Санкт-Петербурге побили». Теперь же до него не долетел ни один мяч, – сказал Евсеев.

В игре с «Зенитом» арбитр после помощи ВАР назначил пенальти в ворота «Уфы» за фол на Сердаре Азмуне.