Экс-судья Халси: «Поражен, что Пикфорду не дали красную. Он подвергал опасности здоровье ван Дейка»

Бывший английский арбитр высказался об эпизоде с участием защитника Вирджила ван Дейка и вратаря .

«Действия Пикфорда против ван Дейка – это подкат, который подвергает здоровье футболиста опасности, применяется чрезмерная сила. За это Пикфорд заслуживал удаления. Должна была быть показана красная карточка.

Почему этого не произошло, нам может объяснить только Профессиональная комиссия по контролю за проведением матчей.

Удивительно, что вышло заявление, в котором они не признали, что здесь нужна была красная, это серьезный фол. Я поражен», – сказал Халси.

Напомним, на 6-й минуте мерсисайдского дерби голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил голландца в штрафной, ударив его по ногам.

Ван Дейк не смог продолжить игру и был заменен на Джо Гомеса. Арбитры обратились к ВАР и зафиксировали в этом эпизоде офсайд. Пикфорд избежал удаления.

Позднее стало известно, что у ван Дейка повреждены связки колена. Ему предстоит операция.

Ван Дейк вряд ли сыграет в этом сезоне. «Ливерпуль» просит объяснить работу ВАР, болельщики – наказать Пикфорда (за него вступился Каррагер)