Клопп о подкате Пикфорда: «Очевидный пенальти. Это не то, что вратарь может делать в штрафной»

Главный тренер высказался об эпизоде, в котором защитник «красных» Вирджил ван Дейк получил травму.

Напомним, на 6-й минуте вратарь сбил ван Дейка в штрафной, ударив защитника по ногам. Игрок сборной Нидерландов пытался продолжить матч, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.

«Это очевидный пенальти, но затем судья поднял флажок. Я думал, что они посмотрят [повтор] и увидят фол, но этого не произошло.

Не хочу говорить, что Джордан Пикфорд сделал это намеренно, но это не тот подкат, который вратарь может выполнять в штрафной», – сказал Клопп.

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Ван Дейк попал под дикий подкат Пикфорда и сломался. Но это не фол (по мнению судьи) из-за офсайда