Сунесс о травме ван Дейка: «Это был не подкат, а нападение на игрока!»

Экс-полузащитник и бывший тренер прокомментировал травму защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка, полученную в матче с (2:2) в результате столкновения с вратарем «ирисок» .

На 6-й минуте голкипер сбил голландца в штрафной, ударив его по ногам. Ван Дейк пытался продолжить игру, но на 11-й минуте был заменен на Джо Гомеса. Арбитры обратились к ВАР и зафиксировали в этом эпизоде положение вне игры.

«Меня это удивляет. Я вам гарантирую: когда любой профессиональный или полупрофессиональный игрок видит такое, то он обращает внимание не на офсайд, а на другое – прежде всего на то, что это нападение на футболиста.

Это возмутительно. Для меня, бывшего игрока, это вау! Те, кто принимают такие решения, кто сидит в Стокли Парк (офис ВАР – прим. Sports.ru), смотрят на это и думают: «Это офсайд». Но я этого не понимаю. Они просто не знают, о чем говорят.

Я был в Стокли Парк – у них там такая [современная] аппаратура и достаточно времени, что практически невозможно ошибиться. И они все равно ошибаются. Это был не подкат, а нападение!» – сказал Сунесс.

Ван Дейк попал под дикий подкат Пикфорда и сломался. Но это не фол (по мнению судьи) из-за офсайда