Хендерсон о подкате Пикфорда: «Считаю, что это красная. Джордан передал извинения ван Дейку»

Полузащитник рассказал, что вратарь передал извинения защитнику «красных» Вирджилу ван Дейку после матча 11-го тура между клубами.

Напомним, на 6-й минуте Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной, ударив защитника по ногам. Игрок сборной Нидерландов пытался продолжить матч, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.

«Все спрашивают об этом, так что мое мнение: это красная карточка. Если честно, Джордан подошел ко мне после матча и попросил передать извинения Вирджилу.

Это нехорошая ситуация. Но да, абстрагируясь от этого эпизода, могу сказать, что мы создали много голевых моментов и должны были побеждать», – сказал Хендерсон в интервью BT Sports.

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