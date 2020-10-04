Хендерсон о подкате Пикфорда: «Считаю, что это красная. Джордан передал извинения ван Дейку»

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия травмы Джордан Хендерсон Вирджил ван Дейк Джордан Пикфорд Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, что вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд передал извинения защитнику «красных» Вирджилу ван Дейку после матча 11-го тура АПЛ между клубами.

Напомним, на 6-й минуте Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной, ударив защитника по ногам. Игрок сборной Нидерландов пытался продолжить матч, но на 11-й минуте был заменен. Вместо него вышел Джо Гомес.

«Все спрашивают об этом, так что мое мнение: это красная карточка. Если честно, Джордан подошел ко мне после матча и попросил передать извинения Вирджилу.

Это нехорошая ситуация. Но да, абстрагируясь от этого эпизода, могу сказать, что мы создали много голевых моментов и должны были побеждать», – сказал Хендерсон в интервью BT Sports.

Ван Дейку сделали снимок, он покинул больницу на костылях. «Ливерпуль» возмущен разговорами о разрыве «крестов»

Ван Дейк попал под дикий подкат Пикфорда и сломался. Но это не фол (по мнению судьи) из-за офсайда

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья