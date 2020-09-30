Михаил Кержаков: «Пускай «Спартак» будет вторым, а отрыв побольше, чтобы истерик не было»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о том, как закончится нынешний сезон РПЛ.
– Недавно Василий Вячеславович Уткин и Владислав Николаевич Радимов поспорили, будет ли «Спартак» в медалях.
– Я думаю, да. Не знаю, в каких, но будет.
– С учетом того, что вы вроде бы претендуете на золото, остается в розыгрыше всего два комплекта.
– Да, но я думаю, сейчас несколько команд на золото претендуют. Помнишь, я тебе говорил, что «Спартак» прибавит? И это хорошо для нашего чемпионата.
Помню нашу последнюю игру со «Спартаком» – неплохая была. Если бы 70–80 процентов игр таких было в нашей лиге, это был бы плюс для нашего чемпионата, и немножко по-другому мы бы выступали в еврокубках. Другая скорость и другая конкуренция.
– Пятерку таблицы по итогам чемпионата как ты видишь? Треть чемпионата уже сыграна, уже можно делать далеко идущие выводы.
– Какую вижу или какую мне хотелось бы видеть?
– Можно два варианта.
– Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, «Спартак» будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда.
– С уверенным отрывом в ноль очков, как сейчас?
– Нет, тогда опять будут скандалы, истерики, поэтому пускай отрыв будет побольше, чтобы всего этого не было. Ну и, наверное, «Локо».
– То есть ты думаешь, что, несмотря на тот бардак, который мы наблюдаем в «Локомотиве», они в длинную смогут?
– Почему нет? «Краснодар» сейчас будет в Лиге чемпионов играть впервые. Как на них скажется это, непонятно, – высказался Кержаков.