Михаил Кержаков: «Пускай «Спартак» будет вторым, а отрыв побольше, чтобы истерик не было»

Вратарь Михаил Кержаков поделился мнением о том, как закончится нынешний сезон .

– Недавно Василий Вячеславович Уткин и Владислав Николаевич Радимов поспорили, будет ли в медалях.

– Я думаю, да. Не знаю, в каких, но будет.

– С учетом того, что вы вроде бы претендуете на золото, остается в розыгрыше всего два комплекта.

– Да, но я думаю, сейчас несколько команд на золото претендуют. Помнишь, я тебе говорил, что «Спартак» прибавит? И это хорошо для нашего чемпионата.

Помню нашу последнюю игру со «Спартаком» – неплохая была. Если бы 70–80 процентов игр таких было в нашей лиге, это был бы плюс для нашего чемпионата, и немножко по-другому мы бы выступали в еврокубках. Другая скорость и другая конкуренция.

– Пятерку таблицы по итогам чемпионата как ты видишь? Треть чемпионата уже сыграна, уже можно делать далеко идущие выводы.

– Какую вижу или какую мне хотелось бы видеть?

– Можно два варианта.

– Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были, естественно. Я думаю, «Спартак» будет до конца за чемпионство бороться. Пускай они будут вторые тогда.

– С уверенным отрывом в ноль очков, как сейчас?

– Нет, тогда опять будут скандалы, истерики, поэтому пускай отрыв будет побольше, чтобы всего этого не было. Ну и, наверное, «Локо».

– То есть ты думаешь, что, несмотря на тот бардак, который мы наблюдаем в , они в длинную смогут?

– Почему нет? сейчас будет в Лиге чемпионов играть впервые. Как на них скажется это, непонятно, – высказался Кержаков.