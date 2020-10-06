Василий Березуцкий: «Заплатил штраф 50 000 долларов и 300 за стол, опоздав на два дня на сбор при Газзаеве»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в «Коммент.Шоу» вспомнил период, когда играл под руководством тренера .

– При Газзаеве были большие премиальные.

– И при Газзаеве же вас штрафовали очень солидно.

– У меня такой зарплаты не было, какие были премиальные. Я в банк даже не звонил – не знал, чего там. В конце года только приходил: «Что там по зарплате?»

Зарплата была маленькая. Мы были молодые ребята. Премиальные за игру перекрывали всю зарплату на фиг.

Я в ЦСКА однажды опоздал на два дня. На сборы. Получилось, что я заплатил за стол порядка 50 300 долларов. 300 долларов – это был счет за стол. И на два дня я приехал позже, потому что самолета не было.

– Штраф был 50 тысяч?

– Ну да, штраф был – день 25 тысяч.

– Офигеть!

– Давайте поймем правильно. Помимо того, что у нас были большие премиальные, у нас были и невероятно большие штрафы. При Газзаеве.

– А где ты застрял, в Таиланде?

– Нет, в Москве. Мы че-то там летали, я, по-моему, в каком-то ночном клубе застрял.

– А, ну то есть ты конкретно застрял... Я думал, в какой-то другой стране просто.

– Если бы это был перелет просто, ну кто бы штрафовал.

– А расскажи про список штрафов Газзаева – таких, чтобы ты нигде больше не видел.

– Не добежал на дальнюю штангу – 1000 долларов.

– Но тебя это не касалось?

– Касалось периодически. На стандарте, с углового. Игрок, образно, должен был дотронутся до штанги. Тысяча долларов. Три раза не добежал – треху заплати. Стоишь и думаешь: «Так, я уже в минусе. Надо выигрывать», – сказал Березуцкий.