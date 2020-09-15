«Матч ТВ» – это скукотища». Василий Березуцкий о работе экспертом

Бывший защитник ЦСКА в «Коммент.Шоу» рассказал о том, почему не хочет быть экспертом на телевидении.

– Почему ты не хотел стать экспертом? У тебя данные сумасшедшие, чтобы зажигать в эфире.

– Да скукотища, вы что. – это скукотища.

– А Аршавину нравится. Карпин был великолепен.

– Каждому свое, правильно?

– Чтобы не была скукотища, чего ты не пришел и не разбавил это сонное царство?

– И со мной бы была скукотища. Ну что вы.

– А Быстров, смотри, что творит в эфире.

– Ну, Быстрый – талантище. У вас специалисты по Италии, по Испании там. А он оказался специалист по Эстонии.

Всех знает. Они с Кержаковым там всех отсмотрели эстонцев в сборной. Развел меня как маленького ребенка. Поспорили, на фору Эстонии с плюс три. Мы 4:0 выиграли, я проиграл пятеру.

– Рублей?

– Да, конечно. Володька ужасно азартный чувак. Он, по-моему, если не поставит, он ничего смотреть не может, – сказал Березуцкий.