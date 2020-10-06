Василий Березуцкий про Широкова: «Я хотел так закончить: дать в торец судье и пойти спокойно. Шутка»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий в «Коммент.Шоу» вспомнил эпизоды, в которых проявлял агрессию.

– Ты же участвовал в великой драке российского футбола: «Сатурн» – ?

– Да, участвовал, было дело. Матч был не особо выразительный, 1:0 мы выиграли. Это было украшение матча.

– Ты весь такой позитивный, тебя все любят. Но если вспомнить, была, я извиняюсь за выражение, ######## (драка) – вы с латиноамериканцами, насколько я помню. У тебя же есть и свой удар – когда ты наступил на голову Алану Чочиеву (ударил ногой по голове – прим. Sports.ru).

– Да, есть. Но я остановил ногу. Но некрасиво было, некрасиво с моей стороны. Поэтому я, может, оказывался в примерно такой ситуации, как , но я к этому более или менее спокойно [относился]. Понятно, что это неправильно, некрасиво, что так поступать нельзя.

– Хотел хоть раз [дать] судье?

– Я хотел так закончить (улыбается). Вот Нобель говорит про прощальный матч. А я хотел так закончить: подойти, дать в торец судье и пойти спокойно.

Давайте только без обид, чтобы люди не относились к этому [серьезно]. Это шутка. Но... (смеется) – сказал Березуцкий.

Василий ударил ногой по голове Чочиева в июле 2011 года в матче 1/16 финала Кубка России с «Волгарем-Газпромом» (0:1). Он извинился за свой поступок, был дисквалифицирован на 4 матча и оштрафован на 40 тысяч рублей.

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