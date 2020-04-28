«Зенит» продлил контракт с Семаком по схеме «2+1»

объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Сергеем Семаком.

Петербургский клуб продлил контракт с 44-летним специалистом по схеме «2+1» – на два года с возможной пролонгацией на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает Семаку зарплату 1,8 млн евро в год, с учетом премий сумма может достичь 2 млн.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом России, а в этом опережает ближайших преследователей – «Локомотив» и «Краснодар» – на 9 очков.