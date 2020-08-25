Семак о Кокорине: «Не получилось взять его в «Зенит». Для борьбы за выход из группы ЛЧ нам были нужны два игрока»

Главный тренер выразил сожаление о том, что клубу не удалось продлить контракт с форвардом , который перешел в «Спартак».

— Насколько масштабное усиление вам нужно, чтобы к зимнему перерыву идти первыми в чемпионате России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

— К сожалению, не получилось взять в команду Кокорина, который был важен для нас. Для борьбы за выход из группы в чемпионов нам были нужны два игрока. Я говорил об этом руководству. Но, к сожалению, пока не вышло взять тех двоих, о которых шла речь. Так что будем смотреть на жеребьевку группового этапа и оценивать, насколько в наших силах побороться за выход в плей-офф.

Иногда даже нереальные цели достигаются, если очень этого хотеть. Плюс тут нужна доля везения — именно она помогает, когда команда добивается победы, будучи ниже по уровню, чем соперник.

— Наблюдая за тем, как Кокорин из-за травмы провел за всего два неполных матча без голов и голевых передач, не было мысли, что, возможно, он и не нужен был «Зениту»?

— Нет. Я прекрасно знаю его возможности и нисколько не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов России, – сказал Семак.