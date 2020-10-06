Тедеско опроверг слова агента Рассказова: «Нет, Раска мне нравится. Их можно простить, злит, когда ты не играешь»

Главный тренер прокомментировал недавние слова агента Валерюса Мижигурскиса, представляющего интересы защитника .

– Не так давно в СМИ выступил агент Николая Рассказова, там был ряд вещей, благодаря которым, в кавычках, Доменко выглядел не самым лучшим образом.

Предыстория такая, что еще при Томасе Цорне на место Рассказова хотели найти другого футболиста, и когда не вышло, лично Доменико подошел к Николаю и сказал: «Ты больше в «Спартаке» играть не будешь». Насколько это правда?

– Нет, конечно. Надеюсь, что спустя год вы достаточно хорошо узнали меня и мой штаб, хотя бы немного. Во-первых, в футболе никогда нельзя говорить «никогда». Я его никогда не использую.

Мы честно и открыто говорим с игроком. Единственный критерий оценки – качество, которое он показывает на поле, может игрок нам помочь или нет, может улучшить команду или нет.

Мне Раска очень нравится, я рад, что он принял решение [уйти в аренду] и будет играть, ведь он футболист «Спартака».

Но его и агента можно простить, это совершенно нормальная ситуация. Представьте ситуацию, когда вы не играете, это всех злит. Это нормально. Агента и игрока можно понять. Но я всегда могу взглянуть в зеркало и сказать, что был честен с самого начала и мы все испробовали. Это самое главное для тренера, – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Агент Рассказова: «Тедеско сказал Коле: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь». Они с Цорном лоббировали одного игрока»