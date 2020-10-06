Тедеско о Кокорине: «Оставьте его в покое, если любите. Вы накаляете ситуацию вопросами о здоровье»

Главный тренер высказался о состоянии нападающего красно-белых .

– Как оцените состояние Александра Кокорина? Насколько он сейчас хорошо готов?

– Вы всегда меня спрашиваете про Кокорина. Он был в «Сочи» и там сыграл последний матч прошлого сезона против нас, потом была большая пауза. Команда только тренировалась из-за коронавируса. Он с нами не прошел сборы и потерял форму.

После прихода к нам у него было несколько травм, после которых он восстанавливается. Если вы его любите, оставьте его в покое. Постоянными вопросами о его здоровье вы накаляете ситуацию.

Сейчас, когда будут зимние сборы, все будет нормально и он будет совершенно другим игроком, – сказал Тедеско на пресс-конференции.

Кокорин присоединился к «Спартаку» этим летом. Из-за различных повреждений Кокорин сыграл лишь в трех матчах за московский клуб во всех турнирах и пока не сумел забить.

Ранее сообщалось, что он готов сыграть против «Химок» в 11-м туре . Матч состоится завтра и начнется в 19:00 по московскому времени.