«Реал» может заплатить за Мбаппе около 100 млн евро, если он не продлит контракт с «ПСЖ»

Будущее нападающего «ПСЖ» остается неопределенным.

В случае, если француз откажется продлевать контракт с «ПСЖ», трансфер форварда может обойтись мадридскому «Реалу» в 100 млн евро, утверждает As, ссылаясь на L’Equipe.

Срок действующего контракта между Мбаппе и истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что игрок сообщил руководству клуба о желании уйти в конце сезона-2020/21. Также стало известно, что «Ливерпуль» контактирует с окружением футболиста и намерен побороться за него с .