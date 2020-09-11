«ПСЖ» хочет, чтобы «Реал» включил Куртуа в сделку по Мбаппе

«Реал» намерен подписать нападающего «ПСЖ» .

Как сообщил журналист Эдуардо Инда в эфире El Chiringuito TV, французский клуб хочет, чтобы включил вратаря в сделку по 21-летнему форварду.

Ранее стало известно, что мадридский клуб может заплатить за француза около 100 миллионов евро, если он откажется продлевать контракт с . Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Мбаппе провел 3 матча в Лиге 1, в которых дважды забил и сделал три голевых передачи.

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