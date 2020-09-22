«Реал» рассчитывает, что опцию выкупа Холанда не придется активировать. У мадридцев хорошие отношения с «Боруссией»

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«Реал» намерен приобрести нападающего.

По информации Marca, приоритет мадридского клуба – Эрлинг Холанд, а не Килиан Мбаппе. У «Реала» хорошие отношения с дортмундской «Боруссией», поэтому мадридцы рассчитывают, что им не придется активировать опцию выкупа норвежца (она составляет 75 миллионов евро).

Кроме того, в «Реале» рассчитывают посмотреть на прогресс своих фланговых нападающих, прежде чем начинать общение с «ПСЖ» по Мбаппе. Руководство мадридского клуба понимает, что переговоры с парижанами будут крайне тяжелыми.

Ранее сообщалось, что Холанд перейдет в «Реал» не раньше 2022 года.

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