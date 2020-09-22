«Реал» рассчитывает, что опцию выкупа Холанда не придется активировать. У мадридцев хорошие отношения с «Боруссией»

«Реал» намерен приобрести нападающего.
По информации Marca, приоритет мадридского клуба – Эрлинг Холанд, а не Килиан Мбаппе. У «Реала» хорошие отношения с дортмундской «Боруссией», поэтому мадридцы рассчитывают, что им не придется активировать опцию выкупа норвежца (она составляет 75 миллионов евро).
Кроме того, в «Реале» рассчитывают посмотреть на прогресс своих фланговых нападающих, прежде чем начинать общение с «ПСЖ» по Мбаппе. Руководство мадридского клуба понимает, что переговоры с парижанами будут крайне тяжелыми.
Ранее сообщалось, что Холанд перейдет в «Реал» не раньше 2022 года.