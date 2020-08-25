«Ливерпуль» контактирует с окружением Мбаппе и поборется за него с «Реалом» следующим летом

Нападающий «ПСЖ» интересен «Ливерпулю» и .

Французский клуб не может договориться с футболистом о продлении контракта. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.

«Реал» – это клуб, о котором Мбаппе мечтал с детства. Француз мог оказаться в Мадриде, когда уходил из «Монако», но тогда он решил не отступать от плана, который выбрал для собственного развития и перешел в «ПСЖ». Если бы не кризис, вызванный пандемией коронавируса, то «Реал» попытался бы подписать Мбаппе уже этим летом.

В клубе убеждены, что следующим летом смогут приобрести и Мбаппе, и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга. В «Реале» рассчитывают на то, что форвард «ПСЖ» не продлит контракт с клубом.

При этом утверждается, что Мбаппе с симпатией относится к «Ливерпулю» и проекту, который выстраивает тренер Юрген Клопп. В 2016 году немец пытался убедить футболиста перейти в его команду. В 2017 году один из американских владельцев «Ливерпуля» общался с семьей игрока. Отмечается, что контакты между окружением Мбаппе и английским клубом никогда не прекращались.

Мбаппе не собирается переходить в «Барселону», потому что это закроет для него путь в «Реал». Также он не станет игроком «Манчестер Сити», поскольку катарские владельцы не допустят этого. «Ювентус» и «Бавария» не заинтересованы в подписании контракта с французом.

Таким образом, за Мбаппе будут бороться «Реал» и , утверждает GFFN, ссылаясь на L’Équipe.

Как стало известно ранее, француз сообщил «ПСЖ», что хочет уйти в конце сезона-2020/21. Его приоритет – АПЛ или Ла Лига.