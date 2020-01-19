Санчо – самый дорогой игрок топ-5 лиг, родившийся в 2000-х. Холанд и Родриго из «Реала» – в тройке

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо признан самым дорогим футболистом пяти ведущих лиг Европы, родившимся в 2000-х.

Согласно рейтингу CIES Football Observatory, Санчо оценивается в 198,5 млн евро.

На второй строчке расположился нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд (101 млн евро), на третьем месте – форвард «Реала» Родриго Гоэс (88,9 млн евро).

Топ-10 самых дорогих игроков:

1. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 198,5 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 101 млн евро

3. Родриго Гоэс («Реал») – 88,9 млн евро

4. Винисиус Жуниор («Реал») – 73,9 млн евро

5. Каллум Хадсон-Одои («Челси») – 72,3 млн евро

6. Ферран Торрес («Валенсия») – 55,2 млн евро

7. Эдуардо Камавинга («Ренн») – 53 млн евро

8. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») – 50,6 млн евро

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 50,4 млн евро

10. Мойзе Кин («Эвертон») – 46 млн евро.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.