Жоау Феликс получил приз Golden Boy-2019

Полузащитник Жоау Феликс признан лучшим молодым игроком Европы в 2019 году по версии Tuttosport.

Порутгалец получил приз Golden Boy, который ежегодно вручается итальянской газетой лучшему футболисту Европы не старше 21 года.

20-летний футболист занял первое место в рейтинге, получив 332 голоса.

На втором месте вингер дортмундской «Боруссиий» Джейдон Санчо (175), третий – полузащитник Кай Хавертц (75).

Феликс перешел в «Атлетико» летом из «Бенфики» за 127 миллионов евро. В Ла Лиге Жоау провел 13 матчей и забил 3 мяча. Также активе футболиста 6 матчей за сборную.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим итальянским футболистом не старше 21 года.

Топ-5:

1. Жоау Феликс («Атлетико») – 332

2. Джейдон Санчо ( Дортмунд) – 175

3. Кай Хавертц («Байер») – 75

4. Эрлинг Холанд («РБ Зальцбург») – 74

5. Маттейс де Лигт ( ) – 71.

...

15. Андрей Лунин («Вальядолид», в аренде из «Реала) – 11 голосов.

Феликс, Санчо, Фати и Де Лигт – в двадцатке финалистов Golden Boy. Кто провел год круче?

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