Мбаппе хочет играть за «Реал»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб в конце сезона-2020/21.

Как сообщил журналист Жозеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV, форвард уже принял решение относительно своего будущего клуба. Француз хочет играть за мадридский «Реал».

Ранее стало известно, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о желании покинуть клуб следующим летом. Также сообщалось, что форвард отдает приоритет Ла Лиге и АПЛ.

Игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в команду из «Монако» за 180 млн евро.

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