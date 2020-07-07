Мбаппе хочет играть за «Реал»

Нападающий «ПСЖ» может покинуть французский клуб в конце сезона-2020/21.

Как сообщил журналист Жозеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV, форвард уже принял решение относительно своего будущего клуба. Француз хочет играть за мадридский .

Ранее стало известно, что Мбаппе сообщил руководству о желании покинуть клуб следующим летом. Также сообщалось, что форвард отдает приоритет и АПЛ.

Игрок выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Он перешел в команду из «Монако» за 180 млн евро.