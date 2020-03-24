Зидан все еще хочет подписать Погба в «Реал»

Главный тренер «Реала» по-прежнему заинтересован в полузащитнике , чей контракт рассчитан до июня 2021 года с опцией продления на один год.

По данным Marca, переход 27-летнего француза в королевский клуб будет возможен, если Зидан останется в «Реале» и мадридцы сохранят хорошие отношения с , агентом Погба.

Ранее сообщалось, что руководство отказалось от трансфера хавбека, поскольку тот настаивает на зарплате в размере 15 млн евро в год.

При этом Погба отказывается продлевать соглашение с «МЮ». Последний раз манкунианцы требовали у «Реала» за игрока 114 млн евро.

Поль Погба: «Реал» – это мечта, почему бы и не сыграть за них однажды. Но я люблю «МЮ»