Погба по-прежнему нужен Зидану в «Реале». В шорт-листе тренера он был выше Азара

Полузащитник « по-прежнему является приоритетной трансферной целью для главного тренера «Реала» .

Журналист RMC Sport Фредерик Хермель сообщает, что Зидан убежден в том, что 27-летний хавбек усилит среднюю линию команды.

«Нельзя забывать, что год назад, в марте 2019-го, когда Зидан согласился вернуться в «Реал» после разговора с , он предъявил список с пятью-шестью именами.

В нем Погба был выше Азара. И президент дал ему обещание. Но «МЮ» потребовал 150 миллионов евро, а Перес не желал тратить на Погба столь большую сумму», – отметил Хермель.

Однако Зидан до сих пор считает, что полузащите нужны изменения. И для более быстрой, вертикальной, динамичной игры команде необходим такой игрок, как Погба, с которым, по мнению тренера, мадридцы вновь смогут доминировать.