Погба ждет переговоров с «МЮ» о новом контракте после ЛЕ. Игрок счастлив в клубе

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Поль Погба Джесси Лингард Футбол

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба надеется, что клуб начнет с ним переговоры о новом контракте по завершении выступлений в Лиге Европы.

По информации Sky Sports, француз счастлив в клубе, и, вероятно, согласится на предложение манкунианцев.

Также «Манчестер Юнайтед» предстоит решить вопрос с истекающим сроком контракта хавбека Джесси Лингарда. Главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы англичанин остался в «МЮ», но ему не гарантируется игровое время.

Сроки контрактов обоих футболистов истекают через год, но в соглашениях есть опция продления еще на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в полуфинале Лиги Европы 16 августа.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии Погба провел 16 матчей, забив 1 гол и отдав 4 результативные передачи. Часть сезона хавбек пропустил из-за травмы.

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья