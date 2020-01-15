Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола вновь выступил за отмену правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

«Дома команды играют с мыслями «каждый пропущенный гол – это наполовину вылет». Иногда мне кажется, что гол, пропущенный от гостевой команды – это огромная помеха, когда проводишь первый матч дома. Ведь это вынуждает атаковать и в то же время делать так, чтобы обезопасить свои ворота и не пропустить много голов.

Я уже давно предлагал отменить это правило, за исключением экстратаймов, поскольку значение гола на выезде слишком велико в современном футболе.

Теперь это правило уже ничем не обоснованно. Оно было введено, когда телевидение еще не так было развито, поля были плохими… Думаю, будет правильным покончить с этим правилом, за исключением матчей, когда назначается дополнительное время», – сказал Венгер в эфире beIN Sports.

Новое правило офсайда от Венгера: атакующие игроки могут опережать защитника (главное, чтобы не всем телом)