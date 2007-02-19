Венгер предложил не фиксировать офсайд, если хоть одна часть тела, которой можно забить гол, на одной линии с защитником

, бывший главный тренер «Арсенала», а ныне глава отдела по глобальному развитию футбола, предложил изменить правило определения офсайда.

«Есть возможность изменить это правило, чтобы не говорить, что часть носа игрока находится в офсайде.

Офсайд не будет фиксироваться, если часть тела футболиста, которой можно забить гол, находится на одной линии с защитником, даже если другие части тела атакующего игрока находятся впереди.

Это решит проблему, и больше не будет решений о миллиметровых офсайдах», – сказал Венгер на Laureus Sports Awards в Берлине.

По нынешним правилам офсайд определяется так: «Игрок находится в положении «вне игры», если любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Руки всех игроков, включая вратарей, не учитываются для определения положения «вне игры».

Потенциальные изменения правил рассмотрят на ежегодном собрании IFAB в Белфасте 29 февраля. Чтобы их приняли, необходимо получить 6 голосов поддержки из 8 возможных.

Если поправка пройдет без необходимости тестового периода, то оно вступит в силу 1 июня – возможно, Евро-2020 пройдет по новым правилам.

Новое правило офсайда от Венгера: атакующие игроки могут опережать защитника (главное, чтобы не всем телом)

Офсайды – боль судей. Глаз неспособен фиксировать их без ошибок (докажем это с помощью оптической иллюзии)