Станислав Черчесов: «Между Дзюбой и Соболевым неприязнь. Александр эту тему открыл и должен закрыть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что форвард не был вызван в сборную из-за конфликта с нападающим .

«По сравнению с первыми играми Соболев заметно прибавил, но тут ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают.

Да, конкуренция. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня.

Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть.

У Соболева случилось несчастье, я выразил ему соболезнования. Но есть одна ситуация, а есть вторая. Этот тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, открыл эту тему. Тут нет такого, что я кого-то поддерживаю.

Артем является капитаном команды, он уже не первый год показывает свое мастерство и работает на сборную. При этом у нас есть молодой футболист, который стремится в сборную. Мы с удовольствием это видим.

Но он позволил себе какие-то вещи, которые в моем понимании не должен был позволять. Он эту тему открыл и ее должен закрыть. Я говорю об этом спокойно. Это рабочий момент, который бывает, наверное, у каждого.

Думаю, Соболев это прочитает и сделает какие-то выводы, и в спокойной обстановке эту тему закроет», – объяснил Черчесов.

А что там у сборных? С кем (и зачем) играет Россия? Можно ли через Лигу наций попасть на ЧМ-2022? А когда отбор?