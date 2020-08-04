Станислав Черчесов: «Соболев сообщил, что вопрос с Дзюбой урегулирован. Александр остается кандидатом в сборную»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Англия Сборная России по футболу Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о диалоге форварда «Зенита» Артема Дзюбы с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт.

Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», – сказал Черчесов.

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