Станислав Черчесов: «Соболев сообщил, что вопрос с Дзюбой урегулирован. Александр остается кандидатом в сборную»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о диалоге форварда с нападающим Александром Соболевым.

«Cегодня мне позвонил и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован. Тренерский штаб принял эту информацию как факт.

Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», – сказал Черчесов.

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