Аршавин о сборной России: «Хотелось бы Мишу Кержакова видеть. Он не меньше Джанаева и Шунина заслужил»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями касательно состава национальной команды на ближайшие матчи Лиги наций

«Может быть, какие-то игроки появились бы в списке, если б это были официальные матчи, а Лигу наций можно использовать, чтобы посмотреть ближайший резерв. Именно это и пытается делать Станислав Саламович [Черчесов].

Мне кажется, что все вратарские вопросы на поверхности. У меня не то чтобы непонимание, но хотелось бы видеть Мишу Кержакова. Он не меньше заслужил быть в этом списке, чем Джанаев и Шунин, потому что он и концовку прошлого сезона провел хорошо, и в этом здорово начал.

Что касается Сафонова, то я уже год говорю, что он является первым номером сборной, но Станислав Саламович верит в Гильерме, с которым прошел отборочный цикл. Видимо, с этим связан выбор в пользу него.

По Нойштедтеру у меня вопросы. Мне кажется, что он и в концовке сезона не всегда выходил в «Динамо». Кузяев все же несколько другой случай – он являлся основным игроком. То, что сейчас он хочет попытать счастья в Европе, – его выбор. Я его недавно видел на базе «Зенита», ну как недавно – недели три назад. Он еще тренировался с «Зенитом». Думаю, что его выбор обоснован.

Мостовой? Он перешел в «Зенит». Здесь другая конкуренция. В том, что он заслужил как минимум поехать на сбор с главной командой, нет сомнения. Здесь как раз речь о тех футболистах, о которых я говорил. Тут ознакомление с ним в ежедневной работе. Здесь вопросов не может быть», – сказал Аршавин.

А что там у сборных? С кем (и зачем) играет Россия? Можно ли через Лигу наций попасть на ЧМ-2022? А когда отбор?

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