«Настоящий вирус – это «Ювентус». Баннер фанатов «Наполи» о ситуации с матчем команд

Болельщики «Наполи» выразили свое отношение к ситуации с проведением матча Серии А с «Ювентусом».
«Наполи» не прилетел в Турин на игру из-за коронавируса в команде. Несмотря на это, «бьянконери» прибыли на «Альянц Стэдиум» и объявили стартовый состав на матч.
«Настоящий вирус – это «Ювентус». Продезинфицируйте Турин», – такой баннер вывесили фанаты «Наполи» у домашнего стадиона «Сан-Паоло».
Ранее неаполитанская служба здравоохранения заблокировала выезд «Наполи» на матч в Турин из-за вспышки коронавируса в команде. Серия А заявила, что оснований для переноса игры нет.
Таким образом, вероятно, «Наполи» засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Клуб может оспорить это решение в суде.
27 сентября неаполитанцы играли с «Дженоа» (6:0), после чего в клубе из Генуи выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Позже в «Наполи» COVID-19 заболели хавбеки Петр Зелиньски и Элиф Элмаз.
Какой же цирк в Турине: «Юве» объявил состав, приехал на стадион и позвал фанатов, зная, что «Наполи» не будет
«Il vero virus si chiama #Juventus, 20.45 Amuchina su Torino», ecco lo striscione esposto al #SanPaolo dalla #CurvaB del #Napoli pic.twitter.com/hQklh5nXl2— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) October 4, 2020