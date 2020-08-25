«Настоящий вирус – это «Ювентус». Баннер фанатов «Наполи» о ситуации с матчем команд

Болельщики «Наполи» выразили свое отношение к ситуации с проведением матча Серии А с «Ювентусом».

«Наполи» не прилетел в Турин на игру из-за коронавируса в команде. Несмотря на это, «бьянконери» прибыли на «Альянц Стэдиум» и объявили стартовый состав на матч.

«Настоящий вирус – это . Продезинфицируйте Турин», – такой баннер вывесили фанаты «Наполи» у домашнего стадиона .

Ранее неаполитанская служба здравоохранения заблокировала выезд «Наполи» на матч в Турин из-за вспышки коронавируса в команде. Серия А заявила, что оснований для переноса игры нет.

Таким образом, вероятно, «Наполи» засчитают техническое поражение со счетом 0:3. Клуб может оспорить это решение в суде.

27 сентября неаполитанцы играли с «Дженоа» (6:0), после чего в клубе из Генуи выявили 14 случаев заражения коронавирусом. Позже в «Наполи» заболели хавбеки и .

Какой же цирк в Турине: «Юве» объявил состав, приехал на стадион и позвал фанатов, зная, что «Наполи» не будет