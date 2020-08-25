Серия А о матче «Юве» – «Наполи»: «Оснований для переноса нет»

Серия А подтвердила, что матч между «Ювентусом» и «Наполи» пройдет по расписанию – 4 октября в 20:45 (21:45 по московскому времени).

Лига в специальном сообщении разъяснила порядок переноса матчей в связи с коронавирусом у футболистов клубов и отметила, что в сложившейся ситуации оснований для такого решения нет.

«Совет Серии А утвердил правила, согласно которым при выявлении положительных тестов на коронавирус матчи могут быть перенесены лишь в особых случаях. Данные условия в обозначенной ситуации не соблюдены, также отсутствуют положения органов государственной и местной власти, которые препятствовали бы проведению игры.

Таким образом, вердиктом Серии А является разрешение на проведение матчей в обычном порядке», – говорится в заявлении.

Серия А заявила, что матч «Юве» – «Наполи» пройдет по расписанию

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