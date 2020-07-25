Желько Бувач: «Хотел, чтобы «Динамо» взяло Кокорина»

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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач рассказал, что клуб пытался подписать форварда «Спартака» Александра Кокорина, когда у него закончился контракт с «Зенитом».

Нападающий выступал за бело-голубых с 2008 по 2015 год.

«Я, например, хотел, чтобы мы взяли Кокорина. Но почему-то – не знаю, что произошло, – то ли мы объявили слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак», – сказал Бувач в интервью комментатору Нобелю Арустамяну.

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