Сергей Степашин: «У «Динамо» был разговор с Кокориным, но Александра больше интересуют финансы»

Член совета директоров «Динамо» рассказал, что клуб хотел вернуть нападающего , который в межсезонье перешел из «Зенита» в .

– Кокорин наконец-то вот сыграл за «Спартак», пока ничего не показал, правда. А в ему предлагали перейти, где он фактически начинал свою взрослую карьеру?

– Да, был разговор, между нами говоря. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы.

– А вообще, какие у парня перспективы?

– Да нет, надо в «Спартаке» себя показать, какие еще перспективы? Откуда заграница-то нарисовалась? Это агенты какие-то придумывают. Надо играть, надо стараться, надо биться.

Есть же пример . Тот, извините меня, не один год кантовался. Отсидел пять лет и три раза подряд становился лучшим футболистом Советского Союза и играл за сборную блестяще, кстати. Вот вам пример, – сказал Степашин.

Газизов о возможном уходе Кокорина: «Увидим оффер – будем разговаривать. Он топовый»