«Локо» предложил Кокорину 4 млн евро подписного бонуса, «Зенит» – 2 млн («СЭ»)

Теги Спартак Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Александр Кокорин Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Клубы РПЛ продолжают борьбу за нападающего Александра Кокорина.

По информации «Спорт-Экспресса», самое выгодное предложение футболисту сделал «Локомотив» – 4 млн евро в качестве подписного бонуса. «Зенит» предлагает 2 млн евро.

29-летним игроком также интересуются «Спартак», «Рубин» и «Сочи», в котором Кокорин выступал на правах аренды в завершившемся сезоне.

Игроком также интересовалось «Динамо», но клуб вряд ли будет соперничать с другими командами.

Кокорин забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ. Его статистика – здесь.

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