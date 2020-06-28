«Локо» предложил Кокорину 4 млн евро подписного бонуса, «Зенит» – 2 млн («СЭ»)

Клубы РПЛ продолжают борьбу за нападающего Александра Кокорина.

По информации «Спорт-Экспресса», самое выгодное предложение футболисту сделал – 4 млн евро в качестве подписного бонуса. «Зенит» предлагает 2 млн евро.

29-летним игроком также интересуются , и «Сочи», в котором Кокорин выступал на правах аренды в завершившемся сезоне.

Игроком также интересовалось , но клуб вряд ли будет соперничать с другими командами.

Кокорин забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ. Его статистика – здесь.