«Локо» предложил Кокорину 4 млн евро подписного бонуса, «Зенит» – 2 млн («СЭ»)

Клубы РПЛ продолжают борьбу за нападающего Александра Кокорина.
По информации «Спорт-Экспресса», самое выгодное предложение футболисту сделал «Локомотив» – 4 млн евро в качестве подписного бонуса. «Зенит» предлагает 2 млн евро.
29-летним игроком также интересуются «Спартак», «Рубин» и «Сочи», в котором Кокорин выступал на правах аренды в завершившемся сезоне.
Игроком также интересовалось «Динамо», но клуб вряд ли будет соперничать с другими командами.
Кокорин забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 10 матчах РПЛ. Его статистика – здесь.