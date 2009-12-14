Озил обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране

Полузащитник Месут Озил выступил с критикой Китая за репрессии в отношении уйгуров.

«Восточный Туркестан, кровоточащая рана исламской уммы (религиозной общины), сопротивляется гонениям, цель которых – попытаться отделить их от религии.

Они [Китай] сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей. Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи принуждают жить с китайскими мужчинами.

Но мусульмане молчат. Они не поднимают шум. Они оставили их. Разве они не знают, что позволять гонения — это и есть гонения?» – написал Озил в твиттере.

Уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана, по вероисповеданию — мусульмане-сунниты. Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).