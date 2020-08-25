Сергей Семак: «Спартак» – один из претендентов на победу в РПЛ. Уровень конкуренции повысился»

Главный тренер поделился мнением об игре в сезоне-2020/21.

– «Спартак» стал сильнее, если сравнивать с прошлым сезоном?

– Да, безусловно. Сейчас другое настроение. Команда идет в лидерах, хорошо укрепилась. Приглашение одного Кокорина чего стоит.

Я перед сезоном сказал, что «Спартак» – один из претендентов на победу в чемпионате, как мы, как другие московские клубы.

Сейчас уровень конкуренции повысился. Думаю, что уж четыре-пять команд сейчас точно могут бороться за первое место.

– Кокорин – это угроза для вас в этом матче? У него были неудачные матчи, но есть мотивация и какие-то иррациональные вещи (интервью было взято до новостей о том, что форвард получил травму и пропустит игру с «Зенитом» – прим. Sports.ru).

– Конечно, Саша прекрасный футболист, один из лучших в России. Вопрос состояния в одном конкретном матче – все может сложиться по-разному.

Каждый игрок может сыграть ниже своих возможностей. Но если брать уровень Кокорина – это топ-игрок, я всегда это говорил. Это очень серьезное усиление для «Спартака», – сказал Семак.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в гостях завтра, 3 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.