Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии троих футболистов – Деяна Ловрена, Сердара Азмуна и Малкома – в преддверии игры со «Спартаком».
– Расскажите о состоянии тех, кто получил повреждения в игре с «Уфой»?
– К сожалению, на сегодняшний день никто из них не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять их состояние. И завтра принимать решение, кто будет готовиться к матчу, – сказал Семак.
Отметим, что матч «Спартака» с «Зенитом» запланирован на субботу, 3 октября.