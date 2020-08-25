Главный тренер рассказал о состоянии троих футболистов – , и – в преддверии игры со .

– Расскажите о состоянии тех, кто получил повреждения в игре с «Уфой»?

– К сожалению, на сегодняшний день никто из них не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять их состояние. И завтра принимать решение, кто будет готовиться к матчу, – сказал Семак.

Отметим, что матч «Спартака» с «Зенитом» запланирован на субботу, 3 октября.