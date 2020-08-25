Ловрен, Малком и Азмун не тренировались в общей группе. Матч со «Спартаком» – послезавтра

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии троих футболистов – Деяна Ловрена, Сердара Азмуна и Малкома – в преддверии игры со «Спартаком».

– Расскажите о состоянии тех, кто получил повреждения в игре с «Уфой»?

– К сожалению, на сегодняшний день никто из них не занимался в общей группе. Сегодня будем тестировать, проверять их состояние. И завтра принимать решение, кто будет готовиться к матчу, – сказал Семак.

Отметим, что матч «Спартака» с «Зенитом» запланирован на субботу, 3 октября.

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